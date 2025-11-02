R.Unido.- AMP2.- Un apuñalamiento múltiple en un tren en Huntingdon (Reino Unido) deja dos heridos en estado crítico

MADRID, 2 nov. 2025 (Europa Press) - La Policía británica ha informado que 10 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, tras un apuñalamiento múltiple ocurrido en el interior de un tren —que ha sido detenido después del incidente— en la estación de Huntingdon (Reino Unido), a unos 120 kilómetros al norte de Londres, descartado por ahora como ataque terrorista. Aunque en un principio se informó de que la vida de nueve de los heridos corría peligro, el portavoz policial, John Loveless, ha confirmado esta mañana que cuatro de los heridos han recibido ya el alta pero dos personas siguen en estado crítico. La Policía del condado de Cambridgeshire ha especificado que los hechos han tenido lugar alrededor de las 19.30 horas (hora local) y que dos individuos han sido arrestados. El trayecto cubría la ruta con origen en la ciudad de Doncaster y con destino a la capital, Londres. Los dos detenidos han sido identificados como dos hombres de nacionalidad británica, "un ciudadano negro de 32 años y otro de ascendencia caribeña de 35 años", ha indicado Loveless, que ha descartado cualquier tipo de naturaleza terrorista sobre el ataque. "En este momento no hay nada que deje entrever que estamos ante un incidente terrorista y ahora mismo no queremos especular sobre las causas", ha añadido en rueda de prensa. Los cuerpos policiales ya adelantaron poco después que "varias personas" tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios. Asimismo, las autoridades han cerrado al tráfico la carretera A-1307, que conduce a Huntingdon. El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra ha confirmado el despliegue de un "operativo a gran escala" para el transporte de los heridos que incluyó "numerosas ambulancias, comandantes tácticos, nuestro Equipo de Respuesta en Áreas Peligrosas y equipos de cuidados intensivos". "El terrible incidente ocurrido en un tren cerca de Huntingdon es profundamente preocupante. Mis pensamientos están con todos los afectados, y agradezco la respuesta de los servicios de emergencia. Cualquier persona que se encuentre en la zona debe seguir las indicaciones de la Policía", ha sostenido el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en un mensaje desde su cuenta de X. De la misma forma, el alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, Paul Bristow, ha mostrado sus condolencias a los heridos en el incidente. "Mis pensamientos y oraciones están con todos los afectados", ha aseverado.