R.Unido: Barclays eleva un 14% el beneficio hasta septiembre y lanza una recompra de acciones de 575 millones

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) -

El banco británico Barclays registró un beneficio neto atribuido de 4980 millones de libras esterlinas (5735 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2025, lo que representa un avance del 14,4% en relación al resultado contabilizado por la entidad en el mismo periodo del año anterior.

La cifra de negocio de Barclays alcanzó hasta septiembre un total de 22.063 millones de libras (25.409 millones de euros), un 11,3% por encima de los ingresos del año anterior. En los nueve primeros meses del año, Barclays aumentó a 342 millones de libras (394 millones de euros) la partida destinada a litigios, frente a los 99 millones de libras (114 millones de euros) de un año antes.

Entre julio y septiembre, la entidad británica registró una caída del 6,8% del beneficio neto atribuido, hasta 1457 millones de libras (1678 millones de euros), mientras que los ingresos alcanzaron un total de 7167 millones de libras (8254 millones de euros), un 9,5% más.

Los ingresos del banco por intereses netos sumaron en el tercer trimestre 3745 millones de libras (4313 millones de euros), un 13,2% más. De su lado, los ingresos por comisiones y otros factores crecieron un 5,6%, hasta 3422 millones de libras (3941 millones de euros).

Al cierre del tercer trimestre, la ratio de capital básico de máxima calidad (CET1) se situó en el 14,1%, frente al 13,6% al cierre de 2024.

Por otro lado, Barclays ha decidido adelantar una parte de los planes de distribución del ejercicio fiscal 2025, con el anuncio de una recompra de acciones de 500 millones de libras (575 millones de euros) y un plan para realizar anuncios trimestrales de recompra de acciones, mientras mantiene la meta de retornar a los accionistas al menos 10.000 millones de libras (11.517 millones de euros) entre 2024 y 2026.

"Sigo satisfecho con el buen ritmo del rendimiento financiero de Barclays durante los últimos siete trimestres", declaró C. S. Venkatakrishnan, consejero delegado de Barclays, destacando que la entidad logró un RoTE del 10,6% en el tercer trimestre y del 12,3% en lo que va de año, por encima del pronóstico para el ejercicio de más del 11%, reafirmando el objetivo para 2026 de más del 12%.