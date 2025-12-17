R. Unido.- El IPC de Reino Unido se moderó al 3,2% en noviembre y abre la puerta a una bajada de tipos

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - La tasa de inflación interanual del Reino Unido se situó el pasado mes de noviembre en el 3,2%, lo que implica una desaceleración de cuatro décimas respecto del mes anterior y la menor subida de los precios desde el pasado mes de marzo, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONS). De su lado, la tasa de inflación subyacente, que descuenta el efecto de la energía y de los alimentos frescos, también se moderó en noviembre al caer al 3,2%, frente al 3,4% de octubre. Asimismo, en datos mensuales, la tasa de inflación de noviembre registró una caída del 0,2%, cuando en el mismo mes del año pasado los precios aumentaron un 0,1% mensual. A pesar del menor encarecimiento del coste de la vida en el penúltimo mes del año, la inflación se mantiene aún por encima del umbral de estabilidad de precios del 2% del Banco de Inglaterra, que mantiene su tipo de interés de referencia en el 4%, aunque el repunte del desempleo y la contracción del PIB en octubre alimentan la posibilidad de una bajada del precio del dinero en la reunión que la entidad celebra este jueves. En noviembre, los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron un 4,2% interanual, siete décimas menos que en octubre, mientras que la educación subió un 7,6%, en línea con el mes anterior, y el transporte lo hizo un 3,7%, una décima menos. De su lado, los suministros para el hogar aumentaron su coste un 5,1% interanual, tras la subida del 5,2% en octubre, mientras que el ocio y la cultura se encareció un 2,9%, en línea con la subida del mes precedente. El coste del conjunto de bienes moderó su subida en noviembre al 2,1% desde el 2,6% de octubre, mientras que los servicios se encarecieron un 4,4% interanual, una décima por debajo de la subida interanual del mes pasado. En su reunión de noviembre, el Banco de Inglaterra decidió mantener el tipo de interés de referencia para sus operaciones en el 4%, en una decisión muy dividida, ya que cuatro de los nueve miembros del órgano de decisión de la entidad se mostraron a favor de recortar en un cuarto de punto el precio del dinero, hasta el 3,75%. En este sentido, la institución expresó su confianza en que la inflación alcanzó su punto máximo en septiembre, afirmando que el riesgo de una mayor persistencia de la inflación "se ha atenuado".