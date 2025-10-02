R.Unido.- La policía cataloga de terrorista el ataque de Mánchester y confirma dos arrestos

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El ataque perpetrado este jueves en las inmediaciones de una sinagoga de las afueras de Mánchester ha sido declarado oficialmente como "terrorista", según la Policía, que ha confirmado también dos detenciones vinculadas a un incidente que ha dejado dos fallecidos.

Un portavoz de la unidad antiterrorista, Laurence Taylor, ha comparecido ante los medios para hacer una primera valoración del ataque en Crumpsall, dando ya por hecho que se trata de un "incidente terrorista".

El atacante murió abatido por las fuerzas de seguridad, pero las autoridades prefieren por ahora no desvelar su identidad por "razones de seguridad".

Taylor tampoco ha dado detalles sobre los "otros dos arrestos" que se han producido en las últimas horas y ha instado a la ciudadanía a permanecer "vigilante" y a dar la voz de alarma ante cualquier potencial movimiento sospechoso.

La Policía reforzará por precaución las patrullas en sinagogas y otros lugares vinculados a la comunidad judía.

El ataque se inició en torno a las 9.30 (hora local), con el atropello de un grupo de personas al que siguió supuestamente un apuñalamiento.

El jefe de la Policía de Mánchester, Stephen Watson, ha confirmado en otra comparecencia que los fallecidos eran miembros de la comunidad judía y que hay otras cuatro personas hospitalizadas.

El atacante intentó también acceder a la sinagoga, donde había "un gran número" de fieles al tratarse del Yom Kippur, la festividad más sagrada dentro del calendario judío.

Sin embargo, "gracias a la valentía inmediata del personal de seguridad y de los fieles, así como a la rápida respuesta de la Policía, el atacante no pudo entrar".

Este terrorista portaba también un cinturón "con apariencia de artefacto explosivo".

De hecho, las autoridades tardaron en confirmar en un principio su fallecimiento porque, aunque quedó abatido en cuestión de minutos, fue necesaria la presencia de artificieros en la zona para descartar riesgos.

Las fuerzas de seguridad realizaron además una detonación controlada en el vehículo localizado en las inmediaciones, para poder registrarlo sin riesgos.