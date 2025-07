R.Unido.- Las protestas contra la ilegalización de la ONG Palestine Action deja más de 70 detenidos

MADRID, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades británicas han confirmado la detención de más de 70 personas en las concentraciones de protesta desarrolladas este sábado a lo largo y ancho de Reino Unido contra la ilegalización de la ONG propalestina Palestine Action por protagonizar una reciente incursión en una base militar británica. La Policía Metropolitana de Londres ha precisado en un comunicado que 42 personas fueron arrestadas por mostrar apoyo a una organización ilegalizada y que otra fue arrestada por agresión común en la que supone la segunda semana consecutiva de protestas por la ilegalización en la capital británica. Dos pequeños grupos de manifestantes se han concentrado en la plaza del Parlamento y se han sentado junto a las estatuas de Mahatma Gandhi y de Nelson Mandela en un acto convocado por la organización Defend Our Juries. Otras concentraciones similares se han celebrado en distintos puntos de Londres, en Mánchester, Cardiff y Derry. "Un recordatorio: Palestine Action ahora está prohibido por el Gobierno del Reino Unido y es un delito penal invitar o expresar apoyo a una organización prohibida", ha hecho saber la Policía. Desde Defend Our Juries han destacado que "más de 300 agentes han sido vistos llevándose a decenas de personas de los pedestales de las estatuas de Nelson Mandela y de Gandhi por supuestos 'delitos terroristas'. Los detenidos están acusados de portar pancartas en apoyo a Palestine Action". En Mánchester han sido detenidas 16 personas por portar pancartas con referencias a Palestine Action junto a la estatua de la sufragista británica Emmeline Pankhurst, en la plaza de San Pedro. También ha habido trece detenciones en Cardiff. Un juez del Tribunal Superior de Londres rechazó finalmente a última hora del viernes de la semana pasada el recurso de Palestine Action para tratar de frenar su ilegalización por terrorismo, después de que el Parlamento diese luz verde a la medida esa misma semana tras varias acciones propalestinas. Desde ahora, respaldar o pertenecer a la organización será un delito, con penas máximas de hasta 14 años de cárcel, pese a que los abogados de la organización han esgrimido hasta el último momento que la ilegalización representa "un abuso autoritario" de poder, según la radio televisión pública BBC. El Gobierno de Keir Starmer promovió la ilegalización del grupo tras el allanamiento de una base aérea en el que varios activistas realizaron pintadas en aviones militares. Las autoridades estimaron entonces los daños en 7 millones de libras (8,1 millones de euros). La manifestación del pasado sábado se saldó con una veintena de detenciones. Por otro lado, hoy se ha dado a conocer una carta abierta firmada por casi 60 diputados del gobernante Partido Laborista que piden al ministro de Exteriores, David Lammy, que reconozca inmediatamente a Palestina como Estado. Una mezcla de parlamentarios centristas y de izquierda, incluidos algunos presidentes de comisiones parlamentarias, han escrito al ministro para asegurar que "al no reconocer a Palestina como Estado" el Gobierno está "socavando su propia política de paz en busca de una solución de dos Estados", israelí y palestino, en convivencia. Además, los firmantes insisten en que la ausencia de reconocimiento "genera la expectativa de que el statu quo va a proseguir" con la consiguiente "eliminación y anexión efectiva del territorio palestino", según la iniciativa, impulsada por el grupo Amigos Laboristas de Palestina y Oriente Próximo, tal y como ha publicado la organización en su cuenta de X. Los 59 firmantes sugieren que el gobierno adopte cinco medidas diferentes para impedir que el Gobierno israelí lleve a cabo su plan para trasladar por la fuerza a más de 600.000 palestinos hacia la ciudad de Rafá, y añadido que creen que Gaza está escenario de una limpieza étnica, una afirmación que Israel niega vehementemente.