R.Unido. M&S reduce el beneficio un 98% en la primera mitad de su año fiscal, lastrado por un ciberataque

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - La cadena británica de grandes almacenes Marks & Spencer (M&S) registró un beneficio neto atribuido de 6,2 millones de libras (7 millones de euros) al cierre de su primer semestre fiscal, finalizado en septiembre, lo que representa una caída del 97,8% en comparación con el resultado anotado por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio anterior. El resultado de M&S refleja un impacto adverso de atípicos de 168 millones de libras (191 millones de euros), incluyendo un cargo de 101,6 millones de libras (115 millones de euros) directamente relacionado con el ciberataque sufrido por la cadena a principios de su año fiscal y que M&S anticipa supondrá un impacto adverso adicional de otros 34 millones de libras (39 millones de euros) en la segunda mitad del ejercicio. Asimismo, la cadena apuntó que en la primera mitad de su año fiscal el aumento de costes derivado de nuevos impuestos superó los 50 millones de libras (57 millones de euros), añadiendo que confía en que acelerar su programa de reducción de costes ayudará a mitigar esta situación. Las ventas de M&S en el semestre sumaron 7.965 millones de libras (9.054 millones de euros), un 22% por encima de los ingresos contabilizados un año antes, mientras que la deuda neta de la compañía bajó un 16,7%, hasta los 2.530 millones de libras (2.876 millones de euros). En concreto, las ventas de alimentación en Reino Unido crecieron un 7,8%, hasta los 4.532 millones de libras (5.152 millones de euros); mientras que las del negocio británico de moda y hogar disminuyeron un 16,4%, con 1.698 millones de libras (1.930 millones de euros). De su lado, el negocio internacional retrocedió un 11,6%, hasta los 256 millones de libras (291 millones de euros). "El primer semestre de este año fue un momento extraordinario para M&S. Sin embargo, la solidez de nuestro negocio y nuestra sólida base financiera nos dieron la resiliencia necesaria para afrontar el desafío y superarlo. Ahora estamos retomando el rumbo", resumió Stuart Machin, consejero delegado de M&S. De este modo, para el segundo semestre, la cadena británica espera que los beneficios sean al menos iguales a los del año pasado, lo que debería brindar impulso para el nuevo ejercicio fiscal y preparar a M&S para un mayor crecimiento.