R.Unido: Muere el cantante de LostProphets tras ser atacado en la prisión donde cumplía condena por pedofilia

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

El cantante de la banda británica Lost Prophets, Ian Watkins, ha perdido la vida tras ser atacado en la prisión de Wakefield en la que cumplía condena por graves delitos de pedofilia.

Un recluso ha herido a Watkins con un cuchillo y las autoridades penitenciarias declararon el cuerpo sin vida debido a las graves heridas provocadas, a pesar de haber recibido atención médica.

La Policía de West Yorkshire ha informado de la detención de dos personas —dos hombres de 25 y 43 años— sospechosos de asesinato y que se encuentran bajo custodia policial.

Ya en 2023, tres reclusos apuñalaron a la estrella de rock en prisión, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital.

Watkins fue encarcelado con una condena de 29 años en diciembre de 2013, con otros seis años bajo licencia, después de admitir una serie de delitos sexuales, incluido el intento de violación del bebé de un fan.

El ex líder del grupo Lost Prophets fue arrestado tras la ejecución de una orden de arresto por drogas en su casa de Pontypridd el 21 de septiembre de 2012, cuando se incautaron una gran cantidad de computadoras, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento.

Fue el análisis de estos equipos lo que descubrió el comportamiento depravado de Watkins.