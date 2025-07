R.Unido: Termina sin acusaciones la investigación contra Kneecap por insultar a Keir Starmer en Glastonbury

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - La Policía británica ha dado carpetazo a la investigación contra el grupo de rap norirlandés Kneecap por insultar al primer ministro británico, Keir Starmer y celebrar la causa palestina en su actuación del 28 de junio durante el festival de música de Glastonbury. "Hemos decidido no tomar ninguna medida adicional, ya que no existen pruebas suficientes para ofrecer una posibilidad realista de condena por ningún delito. Kneecap fue informado de esta decisión hoy (viernes 18 de julio)", ha hecho saber la Policía de Avon y Somerset en un comunicado publicado en su cuenta de X. La Policía mantiene abierta una investigación contra el grupo Bob Vylan por corear "Muerte al Ejército de Israel" durante el mismo evento. Kneecap, objeto de la censura de la cadena BBC durante su intervención en Glastonbury, denuncia una farsa de investigación. "¿Por qué abrirla y hacerla pública para luego mandarla a la mierda? Porque es política, porque está dirigida, porque es una intimidación estatal", añade el trío. "No hay ninguna disculpa pública", ha denunciado el grupo. "Seguiremos luchando. Seguiremos ganando", ha enfatizado.