Rupert murdoch y jerry hall finalizan su divorcio y siguen siendo "amigos

LOS ANGELES, Aug 11 (Reuters) - La actriz y modelo Jerry Hall y el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch han finalizado su divorcio, según un comunicado emitido por la pareja.

Hall, de 66 años, solicitó el divorcio en Los Ángeles el 1 de julio a Murdoch, de 91 años, tras seis años de matrimonio, alegando "diferencias irreconciliables" y pidiendo una pensión alimenticia no especificada y los honorarios de los abogados.

Una declaración publicada por el abogado de Murdoch, Robert Cohen, y Judy Poller, una abogada que representa a Hall, y proporcionada a Reuters el jueves, confirmó que la pareja había finalizado su divorcio, pero "siguen siendo buenos amigos."

Hall dijo en la petición presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles que "desconocía la naturaleza completa y el alcance de todos los activos y deudas (de Murdoch), y modificará esta petición cuando se haya averiguado la información."

Murdoch se casó con Hall en una ceremonia discreta en el centro de Londres en marzo de 2016. El presidente de Fox Corp y su ex esposa supermodelo fueron carne frecuente de la prensa sensacionalista, que hizo una crónica de su boda en Spencer House y de las festividades que rodearon la celebración del 90º cumpleaños del mayor de los Murdoch el año pasado en Tavern on the Green en Nueva York.

El divorcio de Murdoch, su cuarto, se considera poco probable que altere la estructura de propiedad de las empresas en las que tiene participaciones, incluidas Fox Corp, la empresa matriz de Fox News Channel, y News Corp. Murdoch controla News Corp y Fox Corp a través de un fideicomiso familiar con sede en Reno, Nevada, que posee aproximadamente el 40% de las acciones con derecho a voto de cada empresa.

Hall fue durante mucho tiempo pareja del cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, con quien tiene cuatro hijos.

