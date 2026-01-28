Rusa Nornickel prevé una producción de níquel de entre 193.000 y 203.000 toneladas en 2026

MOSCÚ, 28 ene (Reuters) - La rusa Nornickel, el mayor productor mundial de paladio y uno de los principales productores de níquel refinado, dijo el miércoles que espera que su producción de níquel sea de entre 193.000 a 203.000 toneladas métricas en 2026.

La compañía dijo que produjo 198.521 toneladas de níquel en 2025, una caída del 3% respecto al año anterior, un resultado que entró dentro del rango proyectado por la compañía de 196.000 a 204.000 toneladas.

Nornickel dijo que había producido 2,725 millones de onzas de paladio en 2025, un descenso interanual del 1%, que estaba en línea con la previsión de la empresa de 2,677-2,729 millones de onzas.

Se espera que la producción de paladio este año se sitúe entre 2,415 y 2,465 millones de onzas, añadió la empresa. (Reportaje de Anastasia Lyrchikova; Edición de Louise Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)