Rusa Shnaider, a cuartos del WTA 500 de Monterrey; brasileña Haddad, eliminada

La rusa Diana Shnaider avanzó este miércoles a cuartos de final del torneo WTA 500 de Monterrey al debutar con un triunfo sobre su compatriota Kamilla Rakhimova, mientras que la brasileña Beatriz Haddad Maia fue eliminada por la checa Marie Bouzkova.

Shnaider, 22 del mundo y tercera preclasificada, venció a Rakhimova, 68 del ránking de la WTA, por 7-6 (7/3) y 6-1 en una hora y 47 minutos de juego.

Por su lado, Bouzkova (53) se impuso a Haddad Maia (20), cuarta sembrada, en dos mangas con pizarra de 6-3 y 6-4 en una hora y 59 minutos.

Otra cabeza de serie que cayó el miércoles en segunda ronda fue la canadiense Leylah Fernandez, ante la eslovaca Rebecca Sramkova.

Sramkova (38) vino de atrás para derrotar a Fernandez, séptima favorita, por 2-6, 6-3 y 6-2 en dos horas y nueve minutos.

La belga Elise Mertens (21), quinta favorita, se impuso a la croata Donna Vekic (55) con doble 6-3 tras casi hora y media de partido.

Proveniente de la qualy, la croata Antonia Ruzic, que el martes dio la sorpresa al eliminar a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova, derrotó este miércoles a la italiana Elisabetta Cocciaretto.

Ruzic (89) dio cuenta de Cocciaretto (87) por 7-6 (7/2), 2-6 y 6-0.

El WTA 500 de Monterrey se juega en canchas de superficie dura del Club Sonoma y reparte un millón de dólares en premios.

-- Resultados del miércoles:

- Segunda ronda

Elise Mertens (BEL/N.5) derrotó a Donna Vekic (CRO) 6-3, 6-3

Antonia Ruzic (CRO) a Elisabetta Cocciaretto (ITA) 7-6 (7/2), 2-6, 6-0

Diana Shnaider (RUS/N.3) a Kamilla Rakhimova (RUS) 7-6 (7/3), 6-1

Marie Bouzkova (CZE) Beatriz Haddad Maia (BRA/N.4) 6-3, 6-4

Rebecca Sramkova (SVK) a Leylah Fernandez (CAN/N.7) 2-6, 6-3, 6-2