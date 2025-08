Rusia abandona la moratoria nuclear sobre misiles de medio y corto alcance

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - Las autoridades rusas han anunciado este lunes que han abandonado la moratoria sobre el despliegue de sistemas de misiles de medio y corto alcance capaces de transportar ojivas nucleares, en respuesta a la extensión de este tipo de armamento por parte de Estados Unidos en otras partes del mundo. El Ministerio de Exteriores de Rusia ha "constatado la desaparición de las condiciones para mantener una moratoria unilateral sobre el despliegue de armas" de este tipo y ha declarado que el país "ya no se considera sujeto a las correspondientes autorrestricciones previamente adoptadas". La cartera diplomática ha explicado que ha tomado esta decisión dado que sus "reiteradas advertencias sobre este asunto han sido ignoradas", al tiempo que ha denunciado un aumento del despliegue de misiles de fabricación estadounidense de medio y corto alcance en Europa y en la región de Asia-Pacífico. En este sentido, ha informado de que el Kremlin decidirá cómo actuar tras abandonar la moratoria después de realizar un análisis sobre la "magnitud" del despliegue de misiles de alcance intermedio estadounidense y de otros países occidentales. A través de un comunicado publicado en su canal de Telegram, ha sostenido que Moscú "ha realizado esfuerzos proactivos para mantener la moderación en este ámbito" desde que Washington se salió en 2019 del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (Tratado INF, por sus siglas en inglés) firmado con la Unión Soviética en 1987. Así, ha hecho hincapié en que pidió a países de la OTAN la declaración de una moratoria recíproca. "Sin embargo, cabe reconocer que las iniciativas rusas no han sido correspondidas", ha recriminado el Ministerio de Exteriores ruso. "Estados Unidos y sus aliados no solo han delineado abiertamente sus planes para desplegar misiles terrestres estadounidenses de alcance intermedio en diversas regiones, sino que también han logrado avances significativos en la implementación práctica de sus intenciones", ha concluido. Este anuncio tiene lugar después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenara desplegar dos submarinos nucleares cerca de Rusia tras las "insensatas" e "incendiarias" declaraciones del expresidente ruso Dimitri Medvedev, en las que aseguró que cada nuevo "ultimátum" de Trump sobre las negociaciones con Ucrania era "una amenaza y un paso hacia la guerra".