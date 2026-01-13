MOSCÚ, 13 ene (Reuters) -

Rusia ha abierto una ⁠investigación penal ⁠sobre la muerte de nueve recién nacidos este mes en ⁠una ‌maternidad ​de Siberia, según informaron el martes ​las autoridades.

El Comité Estatal de ‌Investigación dijo que ‌los presuntos delitos ​eran negligencia y muertepor negligencia. No precisó quién estaba siendo investigado. Los investigadores se han incautado los historiales médicos del hospital de la ciudad de ⁠Novokuznetsk y están realizando pruebas forenses para ​determinar la causa de las muertes. También se está interrogando al personal sobre las medidas que tomaron o dejaron de tomar.

El gobernador ⁠regional dijo que el médico jefe del ​hospital había sido destituido de su cargo.

El hospital indicó en su ‍sitio web que había suspendido los ingresos debido a un exceso de infecciones respiratorias y que estaba aplicando medidas ​de cuarentena.

(Información de Reuters, redacción de Mark Trevelyan; edición de Guy Faulconbridge; edición en ‍español de María Bayarri Cárdenas)