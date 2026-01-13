Rusia abre una investigación por la muerte de nueve bebés en un hospital siberiano
MOSCÚ, 13 ene (Reuters) -
Rusia ha abierto una investigación penal sobre la muerte de nueve recién nacidos este mes en una maternidad de Siberia, según informaron el martes las autoridades.
El Comité Estatal de Investigación dijo que los presuntos delitos eran negligencia y muertepor negligencia. No precisó quién estaba siendo investigado. Los investigadores se han incautado los historiales médicos del hospital de la ciudad de Novokuznetsk y están realizando pruebas forenses para determinar la causa de las muertes. También se está interrogando al personal sobre las medidas que tomaron o dejaron de tomar.
El gobernador regional dijo que el médico jefe del hospital había sido destituido de su cargo.
El hospital indicó en su sitio web que había suspendido los ingresos debido a un exceso de infecciones respiratorias y que estaba aplicando medidas de cuarentena.
