Rusia aceleró sus avances en Ucrania en enero (análisis AFP)

Las tropas rusas aceleraron sus avances en Ucrania en enero, capturando dos veces más territorio que en diciembre, según un análisis AFP en base a datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) y del Critical Threats Project, dos centros de reflexión estadounidense.

Rusia conquistó 481 kilómetros cuadrados en enero, frente a 244 kilómetros cuadrados en diciembre de 2025, lo que representa uno de los más importantes avances registrados durante un mes de invierno desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Estos avances se hicieron cuando Ucrania enfrenta temperaturas muy frías, condiciones que complican mucho las operaciones ofensivas.

En Donbás, región industrial y minera del este que Rusia reivindica, el ejército controla ahora casi la totalidad de la región de Lugansk y 83% del territorio de Donetsk.

En el marco de las negociaciones diplomáticas en curso, Rusia reclama que las fuerzas ucranianas se retiren de las zonas de la región de Donetsk bajo su control, lo que Ucrania rechaza hasta ahora.

Como en los meses anteriores, la mayor parte del avance ruso se hizo en enero en otras regiones como Dnipropetrovsk (centro-este), a donde las fuerzas rusas penetraron en el verano de 2025, y en la de Zaporiya (sur), donde se encuentran ahora a menos de 30 kilómetros de la capital regional.

El ejército ruso también avanzó en la región de Járkov (noreste) y de Sumy (norte).

En un contexto de desgaste de las fuerzas en presencia, el ritmo de avance puede incrementarse de manera exponencial.

Rusia, que lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022, ocupa actualmente 19,5% de la superficie del país, un tercio de la cual ya estaba bajo control ruso o prorruso desde 2014.

Según el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, el asunto de los territorios es el principal punto de bloqueo en las negociaciones realizadas desde el mes pasado en Abu Dabi en presencia de Estados Unidos.

Una nueva serie de encuentros están previstos para esta semana.