Rusia acusa a Estados Unidos de tratar de enfrentar a las antiguas repúblicas soviéticas

Las autoridades rusas han acusado a Estados Unidos de intentar borrar el nombre de Rusia del mapa político del mundo y de enfrentar a las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, a la vez que han señalado las supuestas intenciones de Washington de infligir una derrota "estratégica" rusa en Ucrania.

Así lo ha sostenido el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, quien ha detallado que Estados Unidos pretende agotar y desgastar a Rusia, según ha recogido la agencia TASS.

"Quieren abrir una brecha entre nosotros y las antiguas repúblicas soviéticas, les amenazan con sanciones, les persuaden de que hay que poner fin a toda cooperación con nosotros y cortar todos los lazos", ha aseverado Antonov, recalcando que las relaciones ruso-estadounidenses se encuentran "en un estado lamentable".

Así, el embajador ruso en Estados Unidos ha señalado que "los rusófobos han decidido borrar el nombre de Rusia del mapa político del mundo", asegurando que "no son eslóganes propagandísticos ni una forma de hablar".

"Los círculos políticos de Washington no ocultan el objetivo de su guerra en el territorio ucraniano, y no se me escapó la lengua: infligir una derrota estratégica a Rusia, agotar y desgastar a nuestro país", ha dicho Antonov en declaraciones recogidas por la citada agencia.

