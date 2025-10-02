Rusia acusa a Europa de estar saboteando los planes de paz de Trump para Ucrania

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Kremlin ha acusado a Europa de estar buscando el fracaso de los planes de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Ucrania. "Ha caído en una histeria militarista y antirrusa", ha dicho el portavoz, Dimitri Peskov.

"Esta postura obstaculiza gravemente una solución pacífica para Ucrania", ha afirmado Peskov este jueves ante el diario 'Izvestia', desde donde ha acusado a los europeos de "incitar al régimen de Kiev a mantenerse inflexible" ante el diálogo e insistir incluso en la posibilidad de un enfrentamiento directo con Rusia.

"En este contexto, nosotros vamos a continuar nuestra operación militar especial, pero abiertos a la negociación", ha dicho Peskov. Unos "esfuerzos para alcanzar la paz" entre los que destacan los del presidente Trump, ha reconocido.

No obstante, ha lamentado que estos esfuerzos por mantener la paz estén "chocando contra la roca del militarismo de Europa", a quien acusa de ser el "máximo" responsable del aumento de las tensiones.

"Si el régimen de Kiev no estuviera siendo provocado, actuaría de otra manera", ha afirmado.