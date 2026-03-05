Rusia acusa a israel y eeuu de ampliar el conflicto en oriente medio

MOSCÚ, 5 mar (Reuters) -

Rusia acusó el jueves a Estados Unidos e Israel ‌de intentar arrastrar a ‌los ⁠países árabes a un conflicto más amplio en Oriente Medio, provocando a Irán para ​que ataque ⁠objetivos ⁠en toda la región, y dijo que no hay ​indicios de que Washington y Tel Aviv vayan a ‌ceder.

Los Estados árabes del golfo ​Pérsico, todos ellos ​aliados cercanos de Estados Unidos —algunos de los cuales también mantienen estrechos vínculos con Rusia— han sido objeto de ataques con drones y misiles iraníes desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ​ataques aéreos contra Irán el sábado.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ⁠habló por teléfono el lunes con los líderes de cuatro Estados árabes ‌del golfo Pérsico y se ofreció a utilizar los vínculos de Moscú con Irán para transmitir su preocupación por los ataques de Teherán contra las infraestructuras petroleras de toda la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ‌acusó el jueves en un comunicado a Estados Unidos e Israel ⁠de intentar deliberadamente arrastrar a los Estados árabes ‌del golfo Pérsico a una conflagración más ⁠amplia.

"Provocaron deliberadamente a Irán para que ⁠lanzara ataques de represalia contra objetivos en algunos países árabes, lo que provocó pérdidas humanas y materiales, algo que la parte rusa lamenta profundamente", dijo el ministerio.

"Al hacerlo, ‌ellos (Washington y Tel Aviv) ​están tratando de arrastrar a los árabes a una guerra por los intereses de otros", añadió. (Información de Reuters, redacción de Andrew Osborn, edición ‌de Guy Faulconbridge; edición en español de Paula Villalba)