Rusia acusa a la OTAN de "torpedear" los esfuerzos para "resolver el conflicto" en Ucrania

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha acusado este jueves a la OTAN de "torpedear" los esfuerzos para "resolver el conflicto" en Ucrania, desatado en febrero de 2022 tras la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, antes de reiterar que la entrada de Kiev en el bloque es "inaceptable" para Moscú.

"No hemos visto ningún cambio, incluido el plan de la OTAN para torpedear el proceso de negociaciones para resolver el conflicto ucraniano", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha recalcado que "cualquier plan para un acuerdo político y diplomático, e incluso cualquier contacto, genera convulsiones en el clima de información, diseñadas para ralentizar, evitar e incluso provocar el colapso de cualquier tendencia (hacia la paz)", en referencia a la última propuesta presentada por Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que "espera reunirse pronto" con Putin y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para abordar estos posibles avances de cara a un acuerdo, si bien ha confirmado que solo lo hará "cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final".