Rusia acusa a la OTAN y a la UE de librar una "auténtica guerra" contra Moscú a través de Ucrania

Por Tom Balmforth

NACIONES UNIDAS, 25 sep (Reuters) -

El principal diplomático de Rusia acusó a la OTAN y la Unión Europea de utilizar Ucrania para declarar una "auténtica guerra" contra su país en un discurso en las Naciones Unidas el jueves que Reino Unido desestimó como "falsas distorsiones de un mundo de fantasía".

Habló en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en la ONU dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara una postura más dura hacia Moscú, elogiando el esfuerzo de guerra de Ucrania y diciendo que los aliados de la OTAN deberían derribar los aviones rusos que entran en su espacio aéreo.

Las tensiones han aumentado a lo largo del flanco oriental de Europa, donde Estonia ha acusado a Moscú de enviar tres aviones de combate a su espacio aéreo, una semana después de que aviones de la OTAN drones rusos en el espacio aéreo polaco.

"Otro ejemplo claro es la crisis de Ucrania provocada por Occidente, a través de la cual la OTAN y la UE... ya han declarado una verdadera guerra a mi país y están directamente implicadas en ella", dijo el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov.

Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores desde hace más de dos décadas, ya había hecho declaraciones similares en el pasado, pero su eco entre las paredes del edificio de las Naciones Unidas, pronunciadas ante otros ministros de Asuntos Exteriores del G20, subrayó la gravedad del momento.

No hizo referencia a los comentarios de Trump de esta semana, sino que repitió la posición de Rusia de que fueron las acciones de Occidente las que provocaron la guerra en Ucrania, que comenzó cuando las fuerzas de Moscú lanzaron una invasión a gran escala en febrero de 2022.

FALSAS DISTORSIONES DE UN MUNDO DE FANTASÍA

La ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, interpeló a Lavrov cuando se disponía a marcharse al comenzar su discurso y condenó la "guerra de agresión no provocada" de Rusia contra Ucrania.

"Ninguna cantidad de falsas distorsiones de un mundo de fantasía, desinformación y propaganda del representante ruso sobre las causas de la guerra convencerá a nadie", dijo.

El ejército ruso ocupa alrededor del 20% de Ucrania y los combates se suceden en el este del país más de tres años y medio desde la invasión a gran escala.

La responsable europea de Política Exterior, Kaja Kallas, pidió a las potencias mundiales que ejerzan presión internacional sobre el Kremlin.

"No hay señales de que el objetivo de Rusia de subyugar a Ucrania haya cambiado", dijo.

Ucrania y Europa celebraron públicamente el giro retórico de Trump sobre la guerra en Ucrania el martes, en el que se burló de los lentos progresos del ejército ruso, y dijo que creía que Kiev podría cambiar las tornas con Rusia y retomar su tierra ocupada.

Pero algunos diplomáticos europeos han advertido de que los comentarios de Trump pueden indicar que está dispuesto a dejar que Europa cargue con el peso de apoyar a Ucrania.

A pesar de la presión concertada de Europa y Ucrania, Trump no ha impuesto nuevas sanciones severas a Rusia. En su lugar, ha impuesto aranceles a productos de India por comprar petróleo ruso y ha discutido la posibilidad de tomar medidas similares contra China.

En respuestas a los periodistas en el Despacho Oval el jueves, el tono de Trump se mantuvo prácticamente sin cambios sobre Rusia. Expresó su decepción por las acciones del presidente Vladimir Putin y dijo que en la guerra de Ucrania.

Lavrov se reunió el miércoles con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El sábado tiene previsto dirigirse a la Asamblea General de la ONU. (Información de Tom Balmforth; edición de Howard Goller; edición en español de Paula Villalba)