Rusia acusa a la UE de "dar lecciones e ignorar sus propios problemas de corrupción" tras la detención de Mogherini

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Rusia han acusado este martes a la Unión Europea de "dar lecciones e ignorar sus propios problemas de corrupción" después de que haya salido a la luz que la ex Alta Representante de la UE Federica Mogherini por un presunto caso de fraude.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha recalcado que Bruselas "está constantemente aleccionando a otros" y ha alertado de que "millones de euros fluyen a diario a través de los conductos de la corrupción desde la UE hacia Ucrania". "Desde allí, acaban en los bolsillos del sector privado", ha apuntado.

"Esto lleva años pasando así, tal cual. Cualquier problema internacional es una oportunidad para el beneficio de Bruselas; desde la pandemia de coronavirus hasta el asunto de Ucrania. Mientras, prefieren ignorar sus propios asuntos y están constantemente señalando los de los demás", ha afirmado, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

Junto a Mogherini ha sido detenido también el que fuera número 'dos' de Josep Borrell en el Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE), Stefano Sannino, según han informado medios de comunicación belgas.

La operación parte de una investigación por un presunto fraude relacionado con la creación de la academia diplomática europea y que implica al Colegio de Europa de Brujas y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas, cuyas sedes han sido registradas en una investigación dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO).