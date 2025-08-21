Rusia acusa a los europeos de intentar socavar los avances logrados en la cumbre de Alaska

MOSCÚ, 21 ago (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó el jueves a los líderes europeos de intentar socavar los avances que, según él, se habían logrado en la cumbre de Rusia y Estados Unidos de la semana pasada en Alaska sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania.

Los aliados europeos de Kiev estaban tratando de desviar la atención de la resolución de lo que Rusia llama las "causas profundas" de la guerra, dijo.

También reiteró la preocupación rusa por el modo en que el debate europeo sobre las garantías de seguridad para Ucrania se estaba llevando a cabo sin contar con la opinión de Moscú.

Cualquier idea que se apartara de las expuestas por Rusia en las conversaciones con Ucrania en Estambul en 2022 era inútil, dijo. (Información de Dmitry Antonov; redacción de Lucy Papachristou; edición de Andrew Osborn; editado en español por Patrycja Dobrowolska)