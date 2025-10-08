Rusia acusa a los países europeos de frenar el "impulso" de la cumbre de Alaska para la paz en Ucrania

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades rusas han afirmado este miércoles que el "poderoso impulso" para las negociaciones de paz con Ucrania que supuso el encuentro en Alaska entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin se ha visto frenado por el interés de quienes continúan apostando por la guerra hasta que caiga "el último ucraniano".

En un discurso ante la Duma Estatal --la cámara baja del Parlamento ruso--, el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Riabkov, ha acusado a los países europeos de estar detrás de estas maniobras para dejar en nada lo acordado en la ciudad alaskeña de Anchorage, este pasado agosto.

"Desafortunadamente, el poderoso impulso de Anchorage a favor de los acuerdos se ha visto socavado en gran medida por los esfuerzos de los partidarios de la 'guerra hasta el último ucraniano', sobre todo entre los europeos", ha lamentado.

Por otro lado, ante los medios, Riabkov ha hecho referencia a uno de los últimos asuntos alrededor de esta guerra como es la posibilidad de que de Washington entregue a Kiev misiles Tomahawk, reconociendo que podría supone "un cambio significativo, quizás incluso cualitativo, en la situación", informa Interfax.

Se trata de la primera vez que Moscú reconoce que el uso de este tipo de proyectiles podría afectar a su plan de guerra, después de que hayan estado afirmando que no existen armas capaces de revertir la situación.