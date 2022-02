Rusia acusa a Occidente de haber creado "una burbuja que puede reventar" y censura su "negativo" papel

Mosc√ļ dice que "quiere poner fin" a la guerra

MADRID, 28 Feb. 2022 (Europa Press) -

El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha acusado este lunes a Occidente de haber creado "una burbuja que puede reventar", al tiempo que ha censurado su "negativo" papel en el marco de la crisis en Ucrania.

"Incitan a Kiev y repiten el mantra insensato de que los Acuerdos de Minsk no los cumple la parte rusa", ha indicado Nebenzia ante la sesi√≥n extraordinaria de la Asamblea General de la ONU. Adem√°s, el diplom√°tico ha se√Īalado que Occidente "ha inundado" Ucrania de armas.

El representante ruso ha insistido en que "las verdaderas razones" que han llevado al conflicto es que Ucrania ha "saboteado" e "incumplido" los Acuerdos de Minsk y ha se√Īalado que Mosc√ļ "esperaba que Kiev se lo replanteara y cumpliera lo que firmaron en 2015".

"Ucrania no quer√≠a di√°logo y no quer√≠a medidas para establecer una condici√≥n especial para la regi√≥n del Donb√°s, como se establec√≠a en el acuerdo", ha continuado el representante que, si bien ha asegurado que Rusia "quiere poner fin a esta guerra", ha abundado en que Mosc√ļ "no puede permitir" que los ciudadanos de la regi√≥n "sigan sufriendo".

Nebenzia ha tildado de "agresivas" las acciones del Gobierno ucraniano, "al que han armado varios Estados". "No ha habido empatía con los habitantes del Donbás y, como consecuencia de las amenazas contra esas personas (...) se puso en marcha una operación especial para proteger a la población", que estaba "atormentada", en sus palabras. El diplomático ha especificado que la operación no busca "tomar" Ucrania, sino "desmilitarizarla".

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de Ucrania "no representa" a todos los ciudadanos, remarcando que en el pa√≠s existe un "ambiente antirruso", y ha insistido en que Rusia ha emprendido una operaci√≥n de "leg√≠tima defensa con respecto a un r√©gimen que quiere armas nucleares". "Rusia se est√° protegiendo", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que la adhesi√≥n de Ucrania a la OTAN es una 'l√≠nea roja' para Mosc√ļ que le "obliga" a "responder".

En referencia al veto ruso a la resolución de condena de la invasión de Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU, Nebenzia ha explicado que Rusia tomó la decisión porque las otras partes no quieren discutir "con calma" y ha asegurado que se trata de un "documento antirruso" y "antiucraniano".