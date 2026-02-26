Rusia acusa a Ucrania de amenazar la seguridad energética europea tras corte a Hungría y Eslovaquia

MOSCÚ, 26 feb (Reuters)

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, acusó el jueves a Ucrania de amenazar la seguridad energética de Europa con el flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba hacia Hungría y Eslovaquia.

Ucrania, que afirma que el oleoducto resultó dañado por los ataques rusos a finales de enero, dice que aún no lo ha reparado y, el lunes, en un incidente separado, los drones de Kiev atacaron una importante estación de extracción rusa que da servicio al mismo oleoducto.

Hungría bloqueó esta semana las nuevas sanciones de la UE contra Rusia y un préstamo de la UE a Ucrania, en respuesta al bloqueo del petróleo.

"El bloqueo de Ucrania del tránsito por el oleoducto Druzhba amenaza la seguridad energética de Hungría, Eslovaquia y toda Europa, por lo que sorprende la inacción de Bruselas", dijo Zajárova en rueda de prensa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el martes que Bruselas había pedido a Ucrania que acelerara las reparaciones del oleoducto dañado. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo un día después que no se podía reparar rápidamente.

