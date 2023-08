Rusia acusa a Ucrania de atacar base naval en el Mar Negro y Crimea con drones

Rusia acusó a Ucrania a primera hora del viernes de atacar su base naval del Mar Negro en el puerto de Novorossiysk con drones marítimos.

Novorossiysk está al otro lado de Crimea, donde el Ministerio de Defensa ruso dijo que frustró otro ataque ucraniano durante la noche al derribar 13 aviones no tripulados.

Los buques rusos que patrullaban el perímetro de la base naval destruyeron dos drones marítimos ucranianos, agregó el ministerio ruso.

Las imágenes publicadas en las redes sociales rusas parecían mostrar a un barco disparando al mar y la explosión de un objeto en llamas. Las agencias ucranianas difundieron imágenes de redes sociales que, según sugerían, mostraban a un buque ruso escorado sobre uno de sus laterales tras el ataque.

The Associated Press no pudo verificar los videos. Las autoridades ucranianas no realizaron comentarios sobre el ataque, en consonancia con la política de seguridad de Kiev.

Minutos después de confirmar el ataque al puerto del Mar Negro, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que repelió otra ofensiva ucraniana en Crimea, la península anexionada por el Kremlin. Los sistemas de defensa antiaérea derribaron 10 drones e interfirieron electrónicamente en otros tres, explicó.

AP