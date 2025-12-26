Rusia acusa a Ucrania de "torpedear" las negociaciones sobre el plan de EE. UU.

Rusia acusó el viernes a Ucrania de querer "torpedear" las negociaciones sobre el plan estadounidense para poner fin a la guerra, señalando que el nuevo texto presentado esta semana por Kiev era "radicalmente diferente" de lo que Moscú había negociado con Estados Unidos.

"Nuestra capacidad para hacer un último esfuerzo y llegar a un acuerdo dependerá de nuestro trabajo y de la voluntad política de la otra parte. Sobre todo en un contexto en el que Kiev y sus patrocinadores, especialmente dentro de la Unión Europea, que no son favorables a un acuerdo, redoblaron sus esfuerzos para torpedearlo", declaró en televisión el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.