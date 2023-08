El ministro de Defensa asegura que el arsenal ucraniano est√° ya "casi agotado"

MADRID, 15 Ago. 2023 (Europa Press) -

El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha asegurado que las autoridades de Ucrania utilizaron el acuerdo para exportar granos a trav√©s del mar Negro como "tapadera" para acumular armas y otros equipos militares en zonas portuarias, una tesis que vendr√≠a a justificar los √ļltimos bombardeos lanzados sobre localidades como Odesa.

Rusia rompi√≥ a mediados de julio dicho acuerdo, en vigor desde hace m√°s de un a√Īo, y desde entonces ha perpetrado varios bombardeos en zonas que durante meses hab√≠an estado protegidas. Seg√ļn Shoigu, en estas √°reas se han acumulado "importantes cantidades de armas y municiones" que fueron suministradas despu√©s al frente de combate.

El ministro ruso ha afirmado que los aliados occidentales conoc√≠an estos hechos y ha lamentado que la ONU ni siquiera lo considerase al reclamar la pr√≥rroga del pacto de exportaci√≥n, con el que la organizaci√≥n internacional quiere evitar los efectos del conflicto sobre la seguridad alimentaria global, seg√ļn la agencia Interfax.

Shoigu, que ha participado en Mosc√ļ en una conferencia de seguridad, ha reconocido que la ofensiva militar lanzada en febrero de 2022 sobre Ucrania ha supuesto una "prueba seria" para las Fuerzas Armadas rusas a m√ļltiples niveles. "Rusia no se enfrenta a las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino a todo Occidente", ha alegado.

Sin embargo, Shoigu ha considerado que sobre el terreno est√° quedando de manifiesto que las armas occidentales no derivan en una "superioridad" en el campo de batalla, se√Īalando que el arsenal ucraniano no s√≥lo no logra resultados sino est√° "casi agotado".

El papel de estados unidos

El ministro ha afirmado que Estados Unidos en realidad se está deshaciendo de arsenal para venderle nuevos productos a cambio de "mucho dinero" y de una rendición en cuestiones de soberanía militar. "Europa puede servir de ejemplo, ya que la política de defensa está completamente subordinada a los intereses de Washington", ha apostillado.

Asimismo, ha criticado el compromiso norteamericano de enviar municiones de racimo a Ucrania, por los efectos que acarrea para la población civil, a pesar de que Rusia también ha sido acusada en varias ocasiones de utilizar este tipo de armamento.

Shoigu, que ha reconocido que disponen de estas armas, ha afirmado que por ahora no las han usado. Sí ha abierto la puerta a "reconsiderar" esta decisión a raíz de la medida adoptada por la Administración de Joe Biden.