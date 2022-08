Rusia admite la posibilidad de un ensayo nuclear norcoreano pero evita especular con una fecha

El Gobierno ruso ha admitido la posibilidad de que Corea del Norte pueda realizar en un futuro el ensayo de un arma nuclear pero ha eludido dar una fecha exacta antes de pedir a la comunidad internacional que no imponga condiciones "unilaterales" al país a cambio de la suspensión de su programa.

"Est√° claro que existe la posibilidad de que Corea del Norte efect√ļe una prueba nuclear", ha admitido el subdirector del Departamento de No Proliferaci√≥n y Control de Armas del Ministerio de Exteriores de Rusia, Igor Vishnevetski. "Est√°n trabajando en el sitio de pruebas de Punggye Ri, pero no vamos a hacer pron√≥sticos ni sobre probabilidades ni, desde luego, sobre el momento".

Naciones Unidas avisó el viernes de que Corea del Norte se está preparando para realizar su primera prueba nuclear desde 2017, dada la actividad en el sitio y el aumento de laa capacidad de producción de material fisible en la instalación nuclear de Yongbyon, de acuerdo con un informe confidencial recogido por DPA.

A pesar de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aumentado las sanciones en su contra, Corea del Norte ha abogado por aumentar su capacidad atómica y militar argumentando que necesita defenderse de lo que considera movimientos provocadores de Corea del Sur y Estados Unidos.

En su lugar, Vishnevetski ha hecho una petici√≥n "a los estados en todas las plataformas internacionales relevantes, incluidas la ONU y su agencia nuclear, el Organismo Internacional para la Energ√≠a At√≥mica, para que no agraven la situaci√≥n y respondan a la situaci√≥n de manera proporcional", seg√ļn declaraciones recogidas por la agencia rusa TASS.

"Est√° claro que Pyongyang no har√° concesiones unilaterales", ha a√Īadido el viceministro, quien ha recordado que su pa√≠s no reconoce a Corea del Norte como potencia nuclear y, por lo tanto, no est√° adscrito a acuerdos internacionales en este sentido.

"Creemos que es necesario crear las condiciones para la reanudación de las negociaciones sobre el tema nuclear de la península de Corea, pero esto no parece estar en los planes de Estados Unidos", ha concluido.