Rusia: advertencia europea, "detendremos la flota fantasma rusa"

La amenaza a Moscú fue expresada claramente por 14 países europeos en una carta conjunta enviada a la Organización Marítima Internacional.

En el documento se aclara que, de ahora en adelante, los buques cisterna que cambien de bandera, desactiven los transpondedores o carezcan de la documentación necesaria serán tratados como barcos sin Estado y, por lo tanto, podrán ser confiscados.

"Es fundamental, para garantizar la seguridad marítima, el buen funcionamiento de la navegación y la protección de los marineros y del medioambiente marino, especialmente en relación con nuevas situaciones como el creciente uso de barcos de la flota sombra para eludir las sanciones internacionales", se dice en la declaración.

La misma fue firmada por Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia y Reino Unido, y en ella se invoca "responsabilidad, transparencia y una acción decidida".

Los 14 países europeos recuerdan la importancia para la seguridad marítima del "Sistema de Identificación Automática (AIS), que garantiza la coordinación de los movimientos de los barcos y la respuesta a emergencias". Y advierten sobre la "manipulación y falsificación de los datos del AIS".

Lo mismo se aplica a los sistemas globales de navegación por satélite, que deben estar siempre activos. Todas son obligaciones que la flota sombra rusa no respeta, precisamente para eludir posibles controles y llevar sus cargas a destino.

Moscú comenzó a formar su propio ejército fantasma desde diciembre de 2022, cuando los países del G7 y de la UE impusieron un techo al precio del petróleo ruso, como represalia por la invasión de Ucrania.

Esta flota creció progresivamente en los años siguientes con las restricciones adicionales impuestas por europeos y estadounidenses.

Según un análisis del Center for Strategic and International Studies, los buques cisterna sombra transportan alrededor de 3,7 millones de barriles de petróleo crudo al día, lo que equivale al 65% del comercio petrolero marítimo ruso, y generan una facturación anual estimada entre US$87.000 millones y US$100.000 millones. Esto permite al Kremlin alimentar el esfuerzo bélico en Ucrania.

En los últimos días, la Marina militar francesa tomó el control en el Mediterráneo de un petrolero que partió de un puerto ruso y se sospecha que pertenece a la flota rusa.

El capitán, de nacionalidad india, fue acusado de haber exhibido una bandera falsa de las Comoras. (ANSA).