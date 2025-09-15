Rusia advierte a Europa: perseguiremos a cualquier Estado que se apropie de nuestros activos

MOSCÚ, 15 sep (Reuters) - Rusia advirtió el lunes a los Estados europeos de que perseguiría a cualquier Estado que tratara de apoderarse de sus activos tras las informaciones de que la Unión Europea estaba barajando la idea de gastar miles de millones de dólares en activos rusos congelados para ayudar a Ucrania.

Después de que el presidente Vladimir Putin enviara a su ejército a Ucrania en 2022, Estados Unidos y sus aliados prohibieron las transacciones con el banco central y el ministerio de Finanzas rusos y bloquearon entre 300.000 y 350.000 dólares de activos soberanos rusos, en su mayoría bonos de Gobiernos europeos, estadounidenses y británicos en un depositario europeo de valores.

Reuters informó de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere que la Unión Europea encuentre una nueva forma de financiar la defensa de Ucrania contra Rusia utilizando los saldos en efectivo asociados a los activos rusos congelados en Europa.

Según Politico, la Comisión Europea está barajando la idea de utilizar los depósitos en efectivo rusos en el Banco Central Europeo procedentes de los bonos propiedad de Rusia que vencen para financiar un "préstamo de reparación" para Ucrania.

"Si esto ocurre, Rusia perseguirá a los Estados de la UE, así como a los degenerados europeos de Bruselas y a los países individuales de la UE que intenten apoderarse de nuestra propiedad, hasta el final del siglo", escribió en Telegram el expresidente ruso Dmitri Medvédev.

Rusia perseguirá a los Estados europeos de "todas las formas posibles" y en "todos los tribunales internacionales y nacionales posibles", así como "extrajudicialmente", afirmó Medvédev, que ocupa el cargo de vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia.

Rusia afirma que cualquier incautación de sus activos equivale a un robo por parte de Occidente y socavará la confianza en los bonos y divisas de Estados Unidos y Europa.