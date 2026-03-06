Rusia advierte a Finlandia que será más vulnerable si alberga armas nucleares

Por Dmitry Antonov

MOSCÚ, 6 mar (Reuters) - Rusia dijo el viernes que respondería si Finlandia coloca armas nucleares en su territorio, alegando que tal medida haría más vulnerable al país nórdico.

El Kremlin reaccionó con dureza después de que Finlandia, miembro de la OTAN, anunció el jueves que tenía previsto levantar la prohibición de larga data de albergar este tipo de armas, en una medida que podría abrir la puerta a su instalación en el país en tiempos de guerra.

"Esta declaración conduce a una escalada de tensiones en el continente europeo", dijo a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

"Esta declaración aumenta la vulnerabilidad de Finlandia, una vulnerabilidad provocada por las acciones de las autoridades finlandesas. El hecho es que, al desplegar armas nucleares en su territorio, Finlandia está empezando a amenazarnos. Y si Finlandia nos amenaza, tomaremos las medidas adecuadas".

El cambio de postura de Finlandia forma parte de un replanteamiento más amplio de la disuasión europea que ha llevado a Francia a ofrecer la protección de su arsenal nuclear a otros aliados del continente.

Los cambios están impulsados por la guerra de Rusia en Ucrania y el comportamiento impredecible del presidente estadounidense, Donald Trump, en particular su amenaza de apoderarse de Groenlandia, lo que ha inquietado a sus aliados de la OTAN.

LLAMA A CAMBIAR PLANES NUCLEARES DE LA OTAN

El presidente finlandés, Alexander Stubb, dijo a periodistas durante una visita a la India que el cambio "no tiene que ver con que Finlandia se enfrente a una amenaza grave o repentina para su seguridad. Se trata de garantizar que podamos participar plenamente en la planificación nuclear de la OTAN".

Dijo que Finlandia no quería armas nucleares en su territorio, pero que se estaba alineando con la política de sus vecinos nórdicos.

La doctrina de la vecina Suecia es no estacionar tropas extranjeras permanentes ni armas nucleares en su territorio en tiempos de paz, afirmó la semana pasada el primer ministro Ulf Kristersson, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que su país albergara armas nucleares francesas.

"Si nos encontráramos en una situación completamente diferente, esa formulación en particular no se aplicaría", afirmó Kristersson.

Los cambios de Finlandia y Suecia son aún más llamativos si se tiene en cuenta que ambos países mantuvieron la neutralidad durante la Guerra Fría y se unieron a la OTAN solo en 2023 y 2024, respectivamente, después de que Rusia envió decenas de miles de soldados a Ucrania. Finlandia comparte una frontera de 1340 km con Rusia.

Macron anunció el lunes un plan para ampliar el arsenal nuclear de Francia y dijo que otros países europeos podrían participar en los ejercicios nucleares franceses. Francia y Alemania afirmaron que habían creado un grupo de dirección nuclear para debatir cuestiones de disuasión.

Rusia dijo que el anuncio de Macron era un "acontecimiento extremadamente desestabilizador" que suponía una amenaza potencial para Moscú.

Rusia dijo que el anuncio de Macron era un "acontecimiento extremadamente desestabilizador" que suponía una amenaza potencial para Moscú.

La propia Rusia ha utilizado repetidamente amenazas nucleares veladas para disuadir a Occidente de intervenir demasiado en apoyo de Ucrania durante los cuatro años de guerra.