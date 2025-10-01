Rusia advierte a la UE de que confiscar sus activos contradice el principio de propiedad privada

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Kremlin ha advertido este miércoles de que la confiscación de los activos rusos congelados no sólo traerá consigo repercusiones judiciales contra quienes lo hagan, sino además el fin de la confianza en el principio de propiedad privada, en un mensaje que coincide con la reunión informal de líderes de la UE donde se debatirán esta y otras medidas de apoyo a Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado que estas maniobras actuarán como un "bumerán" y "golpearán seriamente" a los países que tienen estos activos congelados --que Ucrania ansía para reconstrucción del país tras la guerra-- y a los que están interesados en seguir recibiendo inversiones del extranjero.

"Es un paso más hacia la destrucción total de la confianza en el principio de inviolabilidad de la propiedad", ha dicho Peskov, advirtiendo de que Rusia tomará las medidas que considere para castigar penalmente a quienes asuman este papel.

"Si alguien quiere robar nuestra propiedad, nuestros activos, apropiarse indebidamente de ellos y beneficiarse, entonces, los involucrados, de una forma u otra, serán procesados; todos deberán rendir cuentas", ha dicho, recoge Interfax.

Peskov ha respondido así al anunció que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de transferir a Ucrania 2000 millones de euros procedentes de activos rusos congelados. Una apuesta, por otra parte, que no ha encontrado consenso en el seno de la UE, tal y como han confirmado sus autoridades.

"Por supuesto, esto no puede quedar sin respuesta", ha incidido el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin.