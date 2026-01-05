Rusia advierte a sus ciudadanos de que no viajen a Venezuela
MOSCÚ, 5 ene (Reuters) -
Rusia desaconsejó el lunes a sus ciudadanos viajar a Venezuela, una advertencia que se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que Estados Unidos había llevado a cabo un ataque contra Venezuela y capturado al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.
Tanto la Embajada de Rusia en Caracas como el Ministerio de Economía emitieron declaraciones similares, advirtiendo a los rusos de no visitar Venezuela "en relación con la agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela y la amenaza de nuevos ataques".
El ministerio también recomendó a los operadores turísticos rusos que suspendieran la venta y promoción de viajes al país.
Rusia mantiene desde hace tiempo estrechos lazos con Venezuela, que abarcan la cooperación energética, los vínculos militares y los contactos políticos de alto nivel, y Moscú lleva años respaldando diplomáticamente a Caracas mientras ambos países tratan de profundizar en el comercio y la inversión. (Reporte de Maxim Rodionov; edición de Guy Faulconbridge, Editado en español por Juana Casas)