Rusia advierte de gran déficit presupuestario a principios de año por escasez de ingresos petroleros

Por Darya Korsunskaya

MOSCÚ, 21 ene (Reuters) -

Es probable que el presupuesto federal de Rusia registre un déficit significativo a principios de este año, debido sobre todo a la escasez de ingresos procedentes del petróleo y el gas, según informó el miércoles la agencia de noticias Interfax citando a un alto funcionario del Gobierno.

Rusia registró un déficit de 5,6 billones de rublos (US$ 72.000 millones), o el 2,6% del Producto Interno Bruto, en 2025, el más alto desde 2020 en porcentaje del PIB y el mayor en rublos desde al menos 2006. El Gobierno ha aumentado el impuesto sobre el valor añadido para intentar mantener el déficit de este año en el 1,6% del PIB.

Los ingresos procedentes de las exportaciones petroleras rusas se han visto afectados por los descuentos en los precios y las dificultades logísticas derivadas de las sanciones occidentales, así como por la fortaleza del rublo, que se ha apreciado un 1,6% frente al dólar desde principios de 2026.

Los cálculos de Reuters muestran que los ingresos por crudo y gas -que representan una quinta parte de los ingresos presupuestarios de Rusia- caerán un 46% en enero respecto al año anterior, a 0,4 billones de rublos, el nivel mensual más bajo desde agosto de 2020.

"En enero, está claro que los precios del petróleo siguen siendo bajos, por lo que veremos un déficit en los ingresos del petróleo y el gas", citó Interfax al viceministro de Finanzas, Vladimir Kolychev.

Un déficit elevado se sumaría a las presiones económicas que sufre Rusia a medida que el país se acerca al quinto año de guerra en Ucrania, entre las que se incluyen la desaceleración del crecimiento, los elevados costos de los préstamos, el aumento de la presión fiscal, la debilidad de la inversión y la escasez de mano de obra.

Rusia cubre su déficit presupuestario mediante préstamos y transferencias del Fondo de la Riqueza Nacional, que se nutre de los ingresos energéticos recaudados por encima del llamado precio de corte, actualmente US$ 59 por barril.

El Ministerio de Finanzas calcula que en enero habrá un déficit de ingresos energéticos de 230.000 millones de rublos y prevé vender en el mercado el equivalente a 192.000 millones de rublos en divisas y oro para garantizar una financiación presupuestaria suficiente.

(US$ 1 = 77,5000 rublos)

(Escrito por Gleb Bryanski; editado en español por Carlos Serrano)