Rusia advierte de las aspiraciones coloniales de Israel en Cisjordania: "Será imposible evitar una escalada"

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Rusia ha advertido de las "peligrosas" consecuencias del proyecto de ley avalado en primera lectura en el Parlamento israelí para anexionar Cisjordania y de que "será imposible evitar una nueva escalada de las tensiones", no solo en territorio palestino, sino en toda la región de Oriente Próximo.

La portavoz de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, ha señalado que Moscú confía en que la norma no sea aprobada definitivamente, pues de lo contrario será muy difícil poder controlar la situación, en el marco de una débil tregua, rota de manera oficial esta semana tras retomar Israel los ataques sobre la Franja de Gaza.

El plan de Israel echará por tierra los esfuerzos de la comunidad internacional para reducir las tensiones y alcanzar la paz, ha dicho la portavoz, quien ha reiterado que Moscú apuesta por la vía política y diplomática para lograr "crear las condiciones necesarias para establecer negociaciones directas".

"El resultado lógico de sus negociaciones es la creación de un Estado palestino independiente y con cohesión territorial, que coexista de manera pacífica y armoniosa con Israel", ha señalado Zajarova, según recoge la agencia Interfax.

Las advertencias de Rusia se suman a las de otros muchos países, incluido Estados Unidos, acerca de las consecuencias negativas que tendría esta maniobra, propuesta por la oposición, en el proceso de paz.