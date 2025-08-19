Rusia advierte de que cualquier acuerdo de paz en Ucrania debe garantizar su seguridad
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó el martes que cualquier acuerdo de paz en Ucrania...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó el martes que cualquier acuerdo de paz en Ucrania deberá tomar en cuenta "los intereses de seguridad" de Moscú, al día siguiente de la reunión en Washington entre Volodimir Zelenski y Donald Trump.
"Si no se respetan los intereses de seguridad de Rusia, ni se respetan plenamente los derechos de los rusos y los rusohablantes que viven en Ucrania, no puede plantearse ningún acuerdo a largo plazo", declaró Lavrov en una entrevista con la televisión rusa.
El ministro se refirió también a la posibilidad de un encuentro próximamente entre Putin y Zelenski, pero matizó que dicha reunión deberá prepararse "minuciosamente".
LA NACION
Otras noticias de Guerra en Ucrania
Más leídas
- 1
Víctor Laplace: la emoción que lo invade al recordar a Nélida Lobato, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans
- 2
Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas
- 3
Retiran otros $3,8 billones del mercado para quitarle presión al dólar
- 4
Imágenes estremecedoras: escapes que lanzan fuego y 23 disparos al aire en el velorio tumbero en La Matanza