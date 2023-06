Rusia advierte de que el acuerdo con la ONU para la exportación de sus fertilizantes no da resultados

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha advertido este miércoles de una falta de progreso y resultados positivos del acuerdo alcanzado con Naciones Unidas para garantizar la exportación de productos agrícolas rusos en el marco del acuerdo de cereales.

Así, el máximo representante de la diplomacia rusa ha incidido una vez más en que, en este contexto, "no se puede hablar de ninguna extensión adicional" del mencionado pacto para la exportación de cereales ucranianos y fertilizantes rusos desde puertos de Ucrania.

"Voy a decirlo de nuevo: si el 'paquete de Estambul' no funciona (...) antes del 17 de julio, entonces no se puede hablar de ninguna extensión adicional", ha advertido Lavrov, quien considera que los fertilizantes rusos son igual de importantes que el grano ucraniano.

"El mundo necesita los fertilizantes y el trigo rusos no menos que el grano forrajero ucraniano, que es un producto de corporaciones estadounidenses y comprado a preciso de 'dumping' por los europeos", ha añadido el ministro Lavrov.

En este punto, Lavrov ha lamentado que el acuerdo de granos, denominado originalmente como 'Iniciativa del mar Negro', se haya convertido en "un proyecto comercial" que no ha cumplido su objetivo de abastecer de trigo a los más necesitados.

Según datos de las autoridades rusas, tan solo el tres por ciento de los cargamentos de cereales que han zarpado de puertos ucranianos desde julio de 2022 han acabado finalmente en aquellos países "más pobres".

"Pedimos que se preste atención a las protestas de cinco países de la Unión Europea contra el suministro de grano ucraniano con cero aranceles", ha añadido Lavrov, quien ha instado a la UE a "comprar el excedente" de trigo y lo transfiera al Programa Mundial de Alimentos.

Las autoridades de Rusia y Ucrania alcanzaron a mediados de julio del año pasado un acuerdo --con la mediación de Turquía y la ONU-- para la exportación de cereales y otros productos agrícolas a través de puertos ucranianos y cruzando aguas del mar Negro.

Tras varias prórrogas, Moscú ha advertido de que el pacto no se prorrogará más allá del 17 de julio si por esa fecha no se han subsanado algunos fallos del acuerdo, que consideran beneficia más a Ucrania pues los productos rusos no están siendo transportados.

