Rusia advierte que Ucrania se queda sin tiempo para aceptar sus condiciones de paz

Rusia advirtió este jueves que Ucrania se está quedando sin tiempo para llegar a un acuerdo que ponga fin a casi cuatro años de guerra, mientras miles permanecen sin calefacción en una Kiev a -12°C debido a la oleada de ataques de Moscú.

Rusia ha rechazado las propuestas occidentales para poner fin a la guerra y afirma que tiene la intención de tomar por la fuerza el resto del territorio ucraniano que ha proclamado como suyo si fracasa la diplomacia.

La ofensiva rusa se ha fortalecido en pleno invierno boreal, en lo que se considera la peor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

"La situación se deteriora día a día para el régimen de Kiev", aseguró a la prensa, incluida la AFP, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al añadir que el "margen de maniobra para la toma de decisiones" de Ucrania se está "reduciendo".

"Ha llegado el momento de que (el presidente ucraniano Volodimir) Zelenski asuma su responsabilidad y tome la decisión adecuada", lanzó Peskov, aparentemente instando a Kiev a aceptar las duras demandas de Moscú.

El presidente ruso, Vladimir Putin, exige a Ucrania que se retire de amplias zonas del este y el sur de su propio territorio como condición previa para un alto el fuego.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado su frustración con ambas partes, ya que tras meses de conversaciones no se ha logrado ningún avance.

Zelenski ha dicho que negociadores ucranianos, estadounidenses y europeos acordaron un plan marco de 20 puntos para frenar el conflicto, una adaptación de la propuesta presentada inicialmente por Washington que favorecía en gran medida a Moscú.

El Kremlin se ha opuesto a cualquier ajuste, aunque Peskov dijo este jueves que el diálogo con Estados Unidos continúa.

Los europeos mantuvieron numerosas conversaciones con los estadounidenses, dijo, y "es importante que la parte rusa también presente sus opiniones sobre estas discusiones".