Rusia advierte sobre escalada de tensiones en torno a Irán y aumento de presencia militar de EE. UU

Dubái, 19 feb (Reuters) - Rusia advirtió el jueves sobre una "escalada de tensión sin precedentes" en torno a Irán e instó a la moderación ante el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en la región, que según un funcionario de alto rango estadounidense, debería completarse a mediados de marzo.

Las amenazas de Estados Unidos de bombardear Irán, con ambas partes muy distanciadas en las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán, han provocado una subida de los precios del petróleo. El jueves, una corbeta rusa se unió a las maniobras navales iraníes previstas en el golfo de Omán, una ruta marítima vital para la energía mundial.

Los negociadores iraníes y estadounidenses se reunieron el martes y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, dijo que habían acordado unos "principios rectores", pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que ambas partes seguían distanciadas en algunos asuntos.

Irán debía presentar una propuesta por escrito sobre cómo abordar las preocupaciones de Estados Unidos, dijo el funcionario estadounidense.

AMENAZA DE GUERRA

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado en repetidas ocasiones con bombardear Irán a menos que se llegue a un acuerdo y ha enviado portaaviones, buques de guerra y aviones a la región, lo que aumenta la posibilidad de otro ataque contra la República Islámica.

Estados Unidos e Israel bombardearon las instalaciones nucleares de Irán y algunas bases militares en junio pasado. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para discutir sobre Irán el 28 de febrero, informó el funcionario estadounidense.

Washington sospecha que Irán busca fabricar una bomba nuclear y quiere que renuncie por completo al enriquecimiento de uranio, un proceso utilizado para crear combustible para centrales nucleares, pero que también puede proporcionar material para ojivas nucleares.

También quiere que Irán renuncie a los misiles balísticos de largo alcance, deje de apoyar a grupos en Oriente Medio y deje de utilizar la fuerza para sofocar las protestas internas.

Irán niega que esté tratando de fabricar una bomba nuclear, afirma que su programa atómico es totalmente pacífico y dice que se niega a discutir asuntos que vayan más allá del expediente atómico, calificando de línea roja los esfuerzos por limitar su arsenal de misiles. (Reporte de las redacciones de Reuters en Dubái y Moscú; reportaje adicional de Steve Holland en Washington; redacción de Angus McDowall; edición de Toby Chopra; editado en español por Daniela Desantis)