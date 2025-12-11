Rusia afirma haber derribado 287 drones ucranianos en un ataque sobre Moscú y otras regiones

MOSCÚ, 11 dic (Reuters) -

Rusia dijo el jueves que Ucrania había lanzado un importante ataque aéreo con al menos 287 drones derribados sobre varias regiones, incluida Moscú.

El Ministerio de Defensa ruso informó de que al menos 40 drones habían sido derribados sobre la región de Moscú, que junto con la propia ciudad tiene una población de más de 22 millones de habitantes.

El alcance de los daños no estaba claro de inmediato, pero los vuelos se desviaron de los principales aeropuertos moscovitas.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y actualmente controla algo menos de una quinta parte del territorio ucraniano.

Rusia ha bombardeado a su vecino más pequeño con misiles y drones, y recientemente ha atacado su sector energético. Este año, Ucrania intentó derribar refinerías y terminales petrolíferas rusas con drones.

El miércoles, drones marinos ucranianos alcanzaron e inutilizaron un petrolero dedicado al comercio de petróleo ruso mientras navegaba por la zona económica exclusiva de Ucrania en el mar Negro con destino al puerto ruso de Novorosíisk, según informó un representante ucraniano.

Los costes de los seguros de guerra para los buques que navegan hacia el mar Negro se han disparado, con las aseguradoras revisando diariamente las pólizas a medida que el conflicto en Ucrania se extiende a las rutas marítimas. (Información de Reuters; edición de Chris Reese y Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)