Rusia afirma haber derribado más de 25 drones ucranianos que se dirigían hacia Moscú

Las autoridades rusas afirmaron el domingo haber derribado al menos 25 drones ucranianos que se dirigían hacia Moscú, la capital, que rara vez es blanco de ataques.

El tráfico aéreo se vio alterado en tres de los cuatro aeropuertos moscovitas, con restricciones temporales en las llegadas y salidas.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció la interceptación de aparatos ucranianos que se dirigían hacia Moscú durante la noche y a lo largo de la jornada del domingo, al menos 25 según un recuento a media tarde, sin que se registraran víctimas.

Decenas de vuelos se retrasaron y algunos fueron cancelados, según se podía comprobar en los sitios internet de los aeropuertos.

"Las restricciones son necesarias para garantizar la seguridad de los vuelos", afirmó en Telegram Artem Korenyako, representante de la agencia nacional de aviación Rossaviatsia.

A principios de diciembre, Rusia había declarado haber repelido un ataque masivo de más de 300 drones ucranianos, de los cuales unos cuarenta se dirigían hacia Moscú y que provocaron importantes retrasos y cancelaciones de vuelos en los cuatro aeropuertos de la capital.