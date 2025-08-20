Rusia afirma haber tomado tres localidades en el este de Ucrania

El ejército ruso afirmó el miércoles haber tomado tres localidades en el este de Ucrania, con lo que reivindica nuevas ganancias territoriales a pesar de los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos y la intensa actividad diplomática para poner fin al conflicto.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró en Telegram que sus tropas habían "seguido avanzando profundamente en las defensas enemigas" en la región de Donetsk, al tomar los poblados de Sukhetske y Pankivka.

Estas localidades se encuentran cerca de un sector del frente donde el ejército ruso rompió las defensas ucranianas la semana pasada, entre el centro logístico de Pokrovsk y Kostiantinivka.

En la vecina región centro-oriental de Dnipropetrovsk, el ejército ruso afirmó haber capturado la localidad de Novogeorgiivka.

Las tropas de Moscú entraron por primera vez en esa zona, que hasta ahora se había librado de los combates, en julio.

Estos últimos avances se producen en medio de los esfuerzos de los líderes de Estados Unidos y Europa para negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la campaña militar rusa, que ya está en su cuarto año.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, había aceptado reunirse con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y accedió a algunas garantías de seguridad para Kiev.

Según tres fuentes familiarizadas con la llamada telefónica del lunes entre Trump y Putin, el líder del Kremlin propuso celebrar la cumbre con Zelenski en Moscú, una idea que fue rechazada por el presidente ucraniano.