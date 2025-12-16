Rusia afirma no haber visto las propuestas europeas de garantías de seguridad para Ucrania

El Kremlin afirmó el martes no haber visto las propuestas europeas sobre garantías de seguridad para Ucrania, anunciadas el día anterior, y destinadas a intentar poner fin al conflicto con Rusia.

"Hasta ahora sólo hemos visto publicaciones en los periódicos y no vamos a reaccionar a ellas. No hemos visto el texto. Cuando lo veamos, entonces lo analizaremos", afirmó a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El lunes, el gobierno alemán publicó una declaración conjunta de los líderes europeos tras dos días de negociaciones en Berlín entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y emisarios estadounidenses, con el objetivo de alcanzar un plan que ponga fin a los combates.

Los líderes de los principales países europeos —entre ellos Alemania, Francia y Reino Unido— y de la Unión Europea presentaron su propuesta de una "fuerza multinacional para Ucrania", que estaría "compuesta por contribuciones de naciones voluntarias y respaldada por Estados Unidos".

También propusieron apoyar de manera "sostenida" a un ejército ucraniano de 800.000 hombres, así como la creación de un "mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego dirigido por Estados Unidos".

La posible protección que obtendría Ucrania de Estados Unidos y Europa tras un eventual alto el fuego, para disuadir una nueva ofensiva rusa, es una de las cuestiones centrales de las negociaciones.

Hasta ahora, Moscú se ha opuesto sistemáticamente al despliegue de tropas europeas o de países miembros de la OTAN en Ucrania para garantizar la paz.