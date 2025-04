Rusia afirma que atacaba a militares en su letal golpe a Sumy, Ucrania, mientras crecen las condenas

BRUSELAS (AP) — Rusia afirmó el lunes que su letal ataque de misiles contra la ciudad ucraniana de Sumy, que dejó decenas de muertos y heridos, incluidos niños, iba dirigido contra un encuentro de militares ucranianos, mientras las autoridades europeas tachaban el ataque de crimen de guerra.

Funcionarios ucranianos dijeron que dos misiles balísticos impactaron el domingo por la mañana en el corazón de Sumy, una ciudad a unos 30 kilómetros de la frontera de Ucrania con Rusia, cuando la gente se reunía para celebrar el Domingo de Ramos. Los ataques mataron al menos a 34 personas, incluidos dos niños, e hirieron a 119. Es el segundo ataque a gran escala que se cobra vidas civiles en poco más de una semana.

Cuando se le preguntó sobre el ataque, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el ejército ruso sólo ataca objetivos militares. El Ministerio ruso de Defensa afirmó que el ataque tenía como objetivo una reunión de mandos militares y acusó a Kiev de usar a civiles como escudos al celebrar reuniones militares en el centro de la ciudad.

El Ministerio afirmó haber matado a más de 60 soldados. Rusia no presentó pruebas para respaldar sus afirmaciones.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pidió una respuesta global al ataque, diciendo que el primer ataque golpeó edificios universitarios y el segundo explotó por encima del nivel de la calle. "Solo una presión real sobre Rusia puede detener esto. Necesitamos sanciones tangibles contra aquellos sectores que financian la máquina de matar rusa", escribió el lunes en las redes sociales.

El Ministro polaco de Exteriores, Radek Sikorski, cuyo país ostenta la presidencia rotativa de la Unión Europea, dijo que los recientes ataques son "la respuesta burlona de Rusia" a la aceptación de Kiev al alto el fuego propuesto por el gobierno de Estados Unidos hace más de un mes.

“Espero que el presidente Trump, el gobierno de Estados Unidos, vean que el líder de Rusia se burla de su buena voluntad, y espero que se tomen las decisiones correctas”, afirmó Sikorski a los periodistas el lunes en Luxemburgo, donde se reunieron los ministros de exteriores de la UE.

La ministra finlandesa de Exteriores, Elina Valtonen, señaló que el ataque a Sumy ocurrió poco después de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, estuviera en San Petersburgo para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin. Esto demuestra que "Rusia muestra un total desprecio por el proceso de paz, pero también que Rusia no tiene ningún respeto por la vida humana".

El ministro lituano de Exteriores, Kestutis Budrys, dijo que el ataque ruso utilizó bombas de racimo para atacar a civiles en lo que él llamó "un crimen de guerra por definición". The Associated Press no pudo verificar esa afirmación.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo que el ataque muestra que Putin no tiene intención de acordar un alto el fuego. "Por lo tanto, debe ser obligado a hacerlo, y por eso llamo a la Unión Europea a tomar las sanciones más duras contra Rusia para asfixiar su economía e impedir que alimente su esfuerzo bélico".

La UE ha impuesto 16 rondas de sanciones a Rusia y está trabajando en un 17mo paquete, pero las medidas son cada vez más difíciles de acordar ya que también impactan en las economías europeas.

El designado canciller de Alemania, Friedrich Merz, describió el ataque a Sumy el domingo por la noche como "un grave crimen de guerra".

Merz dejó claro que mantiene sus llamados anteriores para enviar misiles de crucero de largo alcance Taurus a Ucrania, algo que el canciller saliente Olaf Scholz se negó a hacer. Dijo que el ejército ucraniano necesita poder "adelantarse a la situación" y que cualquier entrega de misiles de largo alcance debe hacerse en consulta con los socios europeos.

Cuando se le preguntó sobre la declaración de Merz , el portavoz del Kremlin dijo que ese movimiento "inevitablemente solo llevaría a una mayor escalada de la situación en torno a Ucrania", diciendo a los periodistas que “lamentablemente, las capitales europeas no están orientadas a buscar formas de iniciar conversaciones de paz y en cambio se inclinan por seguir provocando la continuación de la guerra”.

Las fuerzas rusas han lanzado este mes 2.800 bombas aéreas sobre Ucrania y disparado más de 1.400 drones de ataque y casi 60 misiles de varios tipos.

El ataque a Sumy siguió a un letal ataque con misiles el cuatro de abril en la ciudad natal de Zelenskyy, Kryvyi Rih, que mató a unas 20 personas, incluidos nueve niños.

Cuando se le preguntó sobre el ataque, Trump dijo el domingo por la noche que estaba tratando de detener la guerra. "Creo que fue terrible y me dijeron que cometieron un error, pero creo que es algo horrible. Creo que toda la guerra es algo horrible", dijo a los periodistas. No aclaró si estaba diciendo que el ataque fue involuntario.

El domingo por la noche, drones explosivos rusos atacaron Odesa, donde hirieron a ocho personas. El jefe regional Oleh Kiper dijo que una instalación médica fue uno de los edificios dañados.

Rusia disparó un total de 62 drones Shahed sobre Ucrania tarde el domingo y temprano el lunes, dijo la fuerza aérea de Ucrania, agregando que 40 fueron destruidos y otros 11 bloqueados.

Los periodistas de Associated Press Geir Moulson en Berlín, Sam McNeil en Barcelona, España, Illia Novikov en Kiev, Ucrania, y Dasha Litvinova en Tallín, Estonia, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.