Rusia afirma que ataque contra Irán puede desatar una "catástrofe"
Rusia denunció este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán como una "peligrosa aventura" que amenaza a Oriente Medio con una "catástrofe".
"Washington y Tel Aviv se han lanzado de nuevo en una peligrosa aventura que acerca a la región a una catástrofe humanitaria, económica y -tampoco podemos descartarlo- radiológica", indicó la cancillería rusa en un comunicado.
"Las intenciones de los agresores son claras y fueron formuladas abiertamente: destruir el orden constitucional y el gobierno de un Estado que les resulta indeseable, y que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo", añadió el ministerio ruso de Exteriores.