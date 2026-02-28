LA NACION

Rusia afirma que ataque contra Irán puede desatar una "catástrofe"

Rusia denunció este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán como una "peligrosa aventura" que amenaza a...

Rusia afirma que ataque contra Irán puede desatar una "catástrofe"
Rusia afirma que ataque contra Irán puede desatar una "catástrofe"

Rusia denunció este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán como una "peligrosa aventura" que amenaza a Oriente Medio con una "catástrofe".

"Washington y Tel Aviv se han lanzado de nuevo en una peligrosa aventura que acerca a la región a una catástrofe humanitaria, económica y -tampoco podemos descartarlo- radiológica", indicó la cancillería rusa en un comunicado.

"Las intenciones de los agresores son claras y fueron formuladas abiertamente: destruir el orden constitucional y el gobierno de un Estado que les resulta indeseable, y que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo", añadió el ministerio ruso de Exteriores.

AFP
Conforme a
The Trust Project