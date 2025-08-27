Rusia afirma que de momento carece de fechas concretas para las conversaciones con Ucrania

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado este miércoles que Rusia de momento carece de fechas concretas para unas posibles conversaciones con Ucrania, si bien ha confirmado que los grupos de negociación de los dos países se encuentran "en contacto" en un intento por fijar un encuentro de cara al futuro.

"Los líderes de estos grupos no han podido aún determinar la fecha de las conversaciones", ha aseverado Peskov durante una rueda de prensa, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

"Este trabajo sigue adelante, y esperamos que se prolongue. Todos los contactos deben ser preparados con detenimiento para que sean productivos", ha apuntado, al tiempo que ha pedido "reciprocidad" a Ucrania para lograr "cualquier acuerdo diplomático" que ponga fin a la invasión rusa del territorio.

En este sentido, ha señalado que la parte rusa "mantiene su resolución a lograr una solución al conflicto ucraniano, preferiblemente a través de medios diplomáticos".

"Esto, por supuesto, requiere reciprocidad por parte de Ucrania", ha añadido.

Además, Peskov ha aplaudido la "mediación" ejercida por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha expresado que considera que "puede contribuir a resolver el conflicto".

"Valoramos significativamente estos esfuerzos, que son muy importantes en el marco de un conflicto que no hemos provocado", ha zanjado.