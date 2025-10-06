Rusia afirma que derribó 251 drones ucranianos durante la noche

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este lunes que derribó 251 drones ucranianos durante la noche, una de las cifras más altas desde el inicio del conflicto en febrero de 2022.

"Anoche, los sistemas de alerta de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 251 vehículos aéreos no tripulados de ala fija ucranianos", señaló el Ministerio en Telegram.

Precisó que las fuerzas rusas derribaron 40 drones sobre Crimea, la península anexada por Moscú en 2014, y 62 sobre el mar Negro.

Decenas de aparatos más fueron abatidos sobre las regiones rusas de Kursk y Bélgorod, fronterizas con Ucrania, agregó el Ministerio.

Rusia lanza habitualmente andanadas de drones y misiles, en especial contra la infraestructura energética de Ucrania, desde el inicio de la ofensiva lanzada en febrero de 2022.

Ucrania comenzó a responder con bombardeos a refinerías petroleras y otras infraestructuras energéticas rusas.

