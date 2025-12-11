Rusia afirma que derribó 287 drones ucranianos

El Ministerio de Defensa ruso afirmó el jueves que derribó por la noche 287 drones ucranianos, una de las cifras más altas para una sola noche en los casi cuatro años de conflicto.

De los drones "interceptados y derribados" por la defensa aérea rusa, 32 se dirigían a Moscú, indicó el ministerio en un comunicado en Telegram.

Los cuatro aeropuertos de Moscú fueron suspendidos temporalmente, según la autoridad rusa de aviación civil, Rosaviatsia. El aeropuerto Púlkovo de San Petersburgo indicó que había desviado vuelos.

En Ucrania, el jefe de la administración militar regional de Poltava señaló que Rusia atacó por la noche instalaciones energéticas locales, provocando incendios.

El jefe ejecutivo de Naftogaz, operador estatal de gas en Ucrania, dijo la semana pasada a AFP que el país podría enfrentar su invierno más difícil desde el inicio de la ofensiva rusa en febrero de 2022.

Según él, los ataques rusos de este año han sido más intensos y comenzaron más temprano en la temporada fría, por lo que su impacto es mayor.

