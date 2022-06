Rusia afirma que dos pagos de su deuda externa fueron bloqueados (ministerio)

Rusia neg贸 este lunes haber faltado al pago de su deuda en moneda extranjera, y afirm贸 que, a causa de las sanciones, dos pagos no llegaron a sus acreedores antes de la fecha l铆mite (el domingo).

El Ministerio ruso de Finanzas dijo en un comunicado que efectu贸 dos pagos de intereses el 20 de mayo, pero que estos hab铆an sido bloqueados por intermediarios. "La no obtenci贸n del dinero por parte de los inversores no es resultado de que no haya habido un pago, sino que est谩 causada por la acci贸n de terceros, algo que no est谩 directamente considerado [...] como un caso de impago", se帽al贸.

