Rusia afirma que Grupo Wagner ha tomado control de Bájmut

KIEV, Ucrania (AP) — Las fuerzas del ejército privado Grupo Wagner tomaron el control de la ciudad ucraniana de Bájmut con el apoyo de soldados rusos, indicó el Ministerio de Defensa de Rusia el domingo temprano.

El Ministerio hizo la declaración a través del canal Telegram unas ocho horas después de una afirmación similar del jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Las autoridades ucranianas señalaron en ese momento que la lucha por Bájmut continuaba.

La batalla de ocho meses por la ciudad en el este de Ucrania es la más larga y probablemente la más sangrienta del conflicto en Ucrania.

Usando el nombre de la era soviética de la ciudad, el Ministerio ruso señaló que “en la dirección táctica de Artyomovsk, los equipos de asalto de la compañía militar privada Wagner con el apoyo de la artillería y la aviación del grupo de batalla del sur han completado la liberación de la ciudad de Artyomovsk".

De momento las autoridades ucranianas no han hecho comentarios sobre la más reciente afirmación.

Las agencias de noticias estatales rusas citaron al servicio de prensa del Kremlin al reportar que el presidente Vladimir Putin “felicita a los destacamentos de asalto de Wagner, así como a todos los militares de las unidades de las Fuerzas Armadas rusas, que les brindaron el apoyo necesario y la protección de flanco, por la finalización de la operación. para liberar Artyomovsk".

En un video publicado antes en Telegram, Prigozhin sostuvo que la ciudad quedó bajo control total ruso alrededor del mediodía del sábado. Prigozhin habló flanqueado por una media docena de efectivos, con el trasfondo de edificios en ruinas y el ruido de explosiones a la distancia.

Tras la difusión del video, Serhiy Cherevatyi, vocero del mando oriental ucraniano, declaró a The Associated Press que la afirmación de Prigozhin “no es cierta. Nuestras unidades combaten en Bájmut”. El Estado Mayor Ucraniano dijo en una declaración en Facebook que “los combates intensos por la ciudad de Bájmut no se detienen”.

Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, dijo que “esta no es la primera vez que Prigozhin ha dicho, ‘hemos tomado todo, estamos dominando’”. Insinuó que Wagner solo quería distraer la atención de los viajes al exterior de Zelenskyy, incluso a la cumbre del Grupo de los Siete en Japón el sábado, que han tenido gran repercusión.

Los combates en Bájmut y sus alrededores comenzaron hace más de ocho meses.

Si las fuerzas rusas efectivamente toman el control de Bájmut, les aguardará la tarea colosal de tomar el resto de la región de Donetsk que Ucrania sigue controlando y que incluye varias zonas altamente fortificadas.

No está claro cuál de los bandos ha pagado el precio más alto en la batalla de Bájmut. Se cree que tanto Rusia como Ucrania han sufrido miles de bajas, pero ninguno de los dos ha revelado cifras.

En una entrevista con The Associated Press en marzo, Zelenskyy destacó la importancia de la defensa de Bájmut. Su caída, dijo, le permitiría a Rusia obtener apoyo internacional para un acuerdo que obligaría a Kiev a hacer concesiones inaceptables.

Los analistas sostienen que la caída de Bájmut sería un revés para Ucrania y le daría ciertas ventajas tácticas a Rusia, pero que no sería decisiva para el desenlace de la guerra.

Las provincias vecinas de Donetsk y Luhansk constituyen la región de Donbás, el centro industrial del país, donde en 2014 comenzó una insurrección separatista. Rusia las anexó ilegalmente en septiembre pasado.

Bájmut, 55 kilómetros (34 millas) al norte de la capital regional de Donetsk, en poder ruso, tenía 80.000 habitantes antes de la guerra y era un importante centro industrial rodeado por minas de sal y yeso.

AP